الثانوية العامة 2024.. مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي مدرسة الديوان| فيديو

قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2024 تتصدر مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي مدرسة الديوان محركات البحث الإلكترونية، قبل أيام من انعقاد امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024، عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

وتقدم مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى مدرسة الديوان، دليل شامل لأهم الأسئلة المتوقعة فى مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى، ونموذج استرشادى لامتحان اللغة العربية، ما بين أسئلة نصوص ونحو، أدب وبلاغة، بالإضافة إلى أسئلة القراءة والقصة، حيث تستحوذ أسئلة النحو والنصوص على النصيب الأكبر من درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى بواقع 20 درجة لكلا منهما، يليها 14 درجة لسؤال التعبير، و8 درجات للقراءة، و6 درجات لكل من أسئلة القصة والأدب والبلاغة.

يقدم مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى مدرسة الديوان، عدد من كبار استاذة اللغة العربية، فى تخصصات عديدة لضمان توصيل المعلومة للطلاب بأسهل وأسرع طريقة، على نحو يتيح لهم فرصة الإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية فى الوقت المحدد، ما بين أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85%، ونسبة الأسئلة المقالية بنسبة 15%.

الثانوية العامة 2024.. مراجعة اللغة العربية نهاية العام

ويمكنك متابعة حلقات مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى من خلال الروابط الآتية التى يتيحها موقع “الدستور” فى هذا التقرير إلكترونيًا، فقط كل ما عليك هو الضغط على الرابط واختيار القسم الذى ترغب فى الاستماع إلى مزيد من الشرح على يد كبير معلمى اللغة العربية.

وفى سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.