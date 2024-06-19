الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7100 مستفيد من لحوم 280 أضحية فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تواصل جمعية الأورمان بمحافظة البحيرة تنفيذ مبادرتها الإنسانية لذبح 280 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم يد العون للفئات الأولى بالرعاية، وإدخال السرور على قلوبهم في تلك المناسبة، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وصرَّح  السيد رجب مدير جمعية "الأورمان" بالبحيرة، بأنه تم خلال أيام عيد الأضحى المبارك ذبح 280 أضحية وتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل ومحدودي الدخل بالمجان، وذلك بمجزر أبوالمطامير تحت إشراف الطب البيطري، وتم توزيعها على الأسرة المستحقة.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، واستفاد منها 7100 أسرة بالبحيرة.

دور مؤسسات المجتمع المدني 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصةً في الأعياد والمناسبات.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على توفير الدعم اللازم وتكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بتقديم جميع المساعدات  للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا من خلال عمل البحث اللازم عن تلك الأسر. 

أورمان البحيرة دمنهور توزيع اللحوم لحوم الأضاحي عيد الأضحى المبارك

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