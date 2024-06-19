الأربعاء 19 يونيو 2024
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أحمد العوضى يتصدر الترند.. فما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

تصدر اسم الفنان أحمد العوضي، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ذبحه أضحية لأول مرة منذ أن دخل عالم الفن، احتفالًا بالبطولة الأولى المطلقة الأولى له في دراما رمضان 2024، في أول أيام عيد الأضحي المبارك2024.

واحتفل الفنان أحمد العوضي، وسط أهالي منطقته في عين شمس من خلال ذبحه "عجل"، لوجه الله تعالي احتفالًا بالعيد وسط "وش الخير"، كما يتحدث دائمًا.

ما علاقة ياسمين عبدالعزيز بتصدر أحمد العوضي "الترند"؟

وما زالت علاقة الحب التي جمعت بين الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، تشغل بال الجماهير الذين يتمنون عودتهما سويًا، خاصًة أن قصة حبهما شهد عليها الجمهور، حتي إن "العوضي" يحاول دائمًا إظهار حبه لـ"ياسمين" حتي بعد انفصالهما، لا يزال يلقبها بـ"وحش الكون" ويهنئها بأي مناسبة أو عمل جديد تخوضه.

وتفاجأ الجمهور بأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لم تهنئ زوجها السابق أحمد العوضي، كما يفعل هو دائمًا، خاصًة عندما شارك جمهوره بفيديوهات من الذبيح والأضحية، وهو الأمر الذي أثار الجدل بدخول "ياسمين" قصة حب جديدة وتركها العوضي للأبد، ليكون هذا هو المحطة الأخيرة لقصة حبهما.

وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب عدم تهئنة ياسمين عبدالعزيز لـ العوضي عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما اعتاد الثنائي أمام الجمهور حتي بعد انفصالهما الذي أعلنا عنه في نهاية العام الماضي، وقت احتفال ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها.

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هل تحققت نبوءة ليلي عبداللطيف

وقالت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف: "ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سيشاركان معًا في عمل فني جديد، وسوف ينجح ويحقق أعلى نسبة مشاهدة، وذلك سيكون خلال الفترة المتبقية من عام 2024 أو بداية عام 2025".

وأضافت: "ياسمين عبدالعزيز سوف ترى حياتها العاطفية بعيدًا عن طليقها أحمد العوضي، وستدخل في قصة حب مع غيره، لكن سيظلان صديقين وصداقتهما لن تتأثر".

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