3 ملايين جنيه أرباح "سينما الشعب" خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى

حقق مشروع سينما الشعب التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الأيام الماضية، إجازة عيد الأضحى المبارك، نجاحا كبيرا متمثلا في إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 3 ملايين جنيه، من خلال الأفلام السينمائية التي تم عرضها في دور العرض التابعة للهيئة بمحافظات مصر المختلفة.

وتشهد سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات إقبالا كثيفا منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث تعرض 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في 18 محافظة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وتقدم الهيئة، الأفلام في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، ويتوافد عليها الجمهور في العديد من المواقع ومنها الزقازيق ودمنهور والأنفوشي والسادات والقناطر وديرب نجم وقنا وأبو المطامير والمحلة وروض الفرج وقصر السينما، حيث تنطلق الحفلات من العاشرة صباحا وتستمر على مدار اليوم وحتى الثانية صباح اليوم التالي.

سينما الشعب تعرض فيلم "ولاد رزق 3"

وتعرض سينما الشعب فيلم "ولاد رزق 3" في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا. وفيلم "عصابة الماكس" بقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف. وفيلم "اللعب مع العيال" بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يتضمن فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الغنائية الاستعراضية نوستالجيا 80 / 90، تستعيد بها ذكريات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في سلسلة حفلات تنطلق مجانا مساء إلاثنين ولمدة ثلاث ليال بمسرح السامر بالعجوزة، ثم تعرض بقصر ثقافة القناطر مساء الخميس المقبل.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.