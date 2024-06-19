الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 55 مليون جنيه

حشيش - ارشيفيه
حشيش - ارشيفيه

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته بالفيوم لقيامهما بغسل 55 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات والسيارات".

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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