الأربعاء 19 يونيو 2024
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"ج ب ل 8".. طرح لوحة معدنية مميزة في مزاد بقيمة 740 الف جنيه

جريدة الدستور

طرحت وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة فى عيد الأضحى تتخطى أسعارها نصف مليون جنيه، حيث أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات. 

وتصدرت قائمة اللوحات المعدنية المميزة المطروحة للبيع لوحة "ج ب ل 8" بقيمة 740 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص، وتنتهي المزايدة عليها غدا 20 يونيو. 

خطوات الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة

وأتاحت وزارة الداخلية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

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جبل 11.. مزاد على لوحة معدنية مميزة بمليون جنيه

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بطل 3.. طرح لوحة معدنية مميزة بنصف مليون جنيه

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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