الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تواصل جهودها لإزالة التعديات على أراضى الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وسرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. 

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية شنت حملة مكبرة بحي الجنوب، أسفرت عن إزالة بناء مخالف على مساحة ٢٠٠ م فى منطقة الكليو ١٧ جنوب بورسعيد، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن حملات الإزالة ستستمر خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.

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بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد حملات إزالة

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