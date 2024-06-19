الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تواصل جهودها لإزالة التعديات على أراضى الدولة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وسرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية شنت حملة مكبرة بحي الجنوب، أسفرت عن إزالة بناء مخالف على مساحة ٢٠٠ م فى منطقة الكليو ١٧ جنوب بورسعيد، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن حملات الإزالة ستستمر خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.

IMG-20240619-WA0027

IMG-20240619-WA0028

IMG-20240619-WA0026

IMG-20240619-WA0024