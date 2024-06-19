الآلاف يستمتعون بالألعاب الترفيهية في مراكز شباب الدقهلية

شهدت مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، إقبال آلاف من النشء والشباب والرواد والمواطنين بمراكز الشباب المنتشره على مستوى 19 إدارة فرعية بمحافظة الدقهلية، فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وارتسمت البسمة والفرحة على وجوه المترددين على مراكز الشباب مستمتعين بكل الأنشطة والفعاليات والبرامج والفعاليات المنفذة داخل مراكز الشباب.

أشادت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بمبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” بمحافظة الدقهلية، كما ثمنت دور وزارة الشباب والرياضة، فى توفير كل الإمكانيات المتاحة داخل مراكز الشباب لتقديم كل الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للنشء والشباب والرواد والمواطنين، إيمانًا منها بالدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب فى جذب النشء والشباب، ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاءت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا، خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل الاحتفال

تضمنت الاحتفالية في رابع أيام عيد الأضحي فقرات فنية غنائية، وعروض لفرق التنورة، وعروض سحرية جذبت انتباه النشء والشباب والرواد داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى الاستمتاع بالنزول لحمامات السباحة، كما تم توزيع الهدايا المجانية على المشاركين في فعاليات اليوم الرابع بجميع مراكز الشباب، يتخلل ذلك ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

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