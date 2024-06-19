"نوستالجيا 80 / 90".. "قصور الثقافة" تواصل احتفالات عيد الأضحى

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالات عيد الأضحي، من خلال فعاليات فنية مبهرة على مسرح السامر بالعجوزة، وسط إقبال غفير للجمهور.

إقبال جماهيري علي أنشطة قصور الثقافة

ولليوم الثاني على التوالي، يرفع المسرح شعار كامل العدد خلال حفل الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90" الذي يقدم بالمجان ويشمل باقة متنوعة من أشهر الأعمال الدرامية والمسرحية والغنائية والإعلانية خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مع إعادة توزيعها بشكل جديد.

استهلت فعاليات الحفل أمس الثلاثاء بعرض مسرح عرائس للأطفال قدمته فرقة "أجيال" بقيادة الفنان عمرو حمزة، ثم توالت الفقرات الاستعراضية وكانت البداية مع أشهر برامج الثمانينيات والتسعينيات منها: أين تذهب هذا المساء، يا تليفزيون يا، الكاميرا في الملعب، نادي السينما، وفوازير ألف ليلة وليلة، وغيرها.

أعقب ذلك فقرة لأشهر الأفلام المصرية ومنها "المنسي، الغول، اللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، البيه البواب، كابوريا، مستر كاراتيه، والكيت كات".

ومن السينما إلى الدراما المصرية، وضمن احتفالات عيد الأضحي، شهد المسرح أوبريت استعراضي لمسلسلات: الراية البيضاء، رأفت الهجان، يوميات ونيس، رحلة المليون، البخيل وأنا، دموع في عيون وقحة، وليالي الحلمية.

وتواصلت فعاليات الحفل المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، مع فقرة لمجموعة من الإعلانات في تلك الفترة الزمنية، تلاها استعراضات غنائية للمسرحيات: هالة حبيبتي، شارع محمد علي، ريا وسكينة، والواد سيد الشغال.

وفي الختام استطاع الحفل أن يخلق حالة من البهجة والسعادة بين الحضور، من خلال فقرة "شريط كاسيت" التي تضمنت ميدلي لأشهر الأغنيات، منها: حبيبي يا نور العين، المريلة الكحلي، كل البنات بتحبك، الحب الحقيقي، محسوبكو انداس، نار، عمال يحكيلي عنها، قال جاني بعد يومين، كوكب تاني، حبك هادي، بجانب عدد من المقطوعات الموسيقية للموسيقار لعمر خيرت.

عرض "الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق: بورسعيد وسوهاج والحرية السكندرية وروض الفرج للفنون الشعبية، وبمشاركة الأداء التمثيلي للفنان خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات لفرق الفنون الشعبية المشاركة: محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، محمد الرز.



حضر الحفل الفنانين سامح يسري، وكريم الحسيني، الناقد د. نادر الرفاعي، المخرج أشرف فايق، ولفيف من القيادات الثقافية والإعلاميين.

ويشهد مسرح السامر اليوم الأربعاء عرض "الدراما الاستعراضية" في ليلته الأخيرة، قبل أن تنتقل فعالياته غدا الخميس إلى مسرح قصر ثقافة القناطر، استعدادا للانطلاق بعدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".