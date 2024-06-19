القناطر الخيرية تستقبل الأسر فى رابع أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت حديقة الري في القناطر الخيرية إقبالًا كثيفًا من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، خاصة الأسر المصاحبة لأطفالهم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وقضاء وقت ممتع قبل نهاية إجازة العيد.

وظهر في الساحة المواجهة للنيل من القناطر الخيرية، شباب يستمتعون بركوب الدراجات النارية بمختلف أنواعها كجزء من احتفالاتهم بالعيد، حيث يتجولون بين الحدائق والمتنزهات ويلتقطون الصور التذكارية.

وتعتبر القناطر الخيرية من أفضل الأماكن التي يقصدها الأسر والعائلات في محافظة القليوبية؛ لقضاء عطلة العيد والاستمتاع بالأجواء بها.

فتح حدائق القناطر الخيرية

وأكد محافظ القليوبية فتح جميع حدائق القناطر الخيرية والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة، الذين هربوا من حرارة الجو والاستمتاع وسط الحدائق والهواء النقي على ضفاف نهر النيل.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر الخيرية لقضاء يوم سعيد وسط حدائقها على النيل، فضلًا عن توافر سيارات إسعاف لتلقي الحالات المرضية والحوادث، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة خلال أيام العيد.

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