الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدمة لجماهير الديوك.. كيليان مبابي يحتاج للخضوع لعملية جراحية

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشف ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مدى احتياج كيليان مبابي، نجم المنتخب وريال مدريد، إلى عملية جراحية بعد إصابته الخطيرة.

وكان كيليان مبابي قد تعرّض لإصابة قوية وخطيرة خلال مشاركته في مباراة فرنسا أمام النمسا، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة 90 من زمن اللقاء، استبدال مبابي؛ بسبب إصابته في الأنف وتعرّضه لنزيف شديد، والتي اتضح فيما بعد أنه تعرّض لكسر في الأنف.

وبناءً عليه، هناك شكوك حول مشاركة كيليان مبابي في بقية مباريات بطولة يورو 2024، وإمكانية وضع قناع على الوجه.

ديشامب يؤكد ضرورة خضوع مبابي لعملية جراحية

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات ديشامب، الذي قال إنه "من المقرر أن يخضع مبابي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالته الصحية".

وأضاف أن "كيليان يحتاج إلى إجراء عملية في الأنف، حتى ولو لم يحدث ذلك على الفور".

وتابع "الوضع يُشير إلى أن كيليان مبابي سيحتاج للخضوع إلى عملية جراحية خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا "أما في الوقت الحالي، فإنه يشعر بالتحسن مكان الإصابة".

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يأتي ذلك رغم تصريح فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي أكد خلالها أن مبابي لا يحتاج للخضوع إلى عملية جراحية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يذكر أن كيليان مبابي ساهم في فوز منتخب فرنسا أمام النمسا، بعدما صنع الهدف الذي سجله ماكسيماليان فوبر بالخطأ في مرماه.

وحسب التقارير الصحفية، فإن كيليان مبابي لن يُشارك في مباراة منتخب فرنسا أمام هولندا، المُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

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