بالتفصيل.. مجموع درجات الثانوية العامة 2024

تبحث الأسرة المصرية التي لها أبناء في الثانوية العامة خلال في الساعات الماضية حول مجموع درجات الثانوية العامة 2024 واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموع درجات الثانوية العامة الكلي 2024 في جميع المواد كما كشفت ضوابط أداء الامتحانات لجميع الشعب الثلاثة "علمى علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية".

مجموع درجات الثانوية العامة 2024

1-امتحان اللغة العربية الدرجة الكلية تتكون من ٨٠ درجة زمن الامتحان ثلاث ساعات ويحاول طالب الثانوية العامة 2024 حل 60 سؤال.

2- اللغات الأجنبية الأولى "الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية" الدرجة الكلية 50 درجة وزمن الامتحان ثلاث ساعات مثل اللغة العربية ويحاول الطالب حل 37 سؤال.

3-اللغات الأجنبية الثانية "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية" الدرجة الكلية 40 درجة والزمن ساعتين فقط لاغير عدد الاسئلة حسب اللغة 28 الي 32 سؤال وتتضمن ورقة الامتحان سؤال إنتاج كتابة، يكتب الطالب من 25-30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال.

4- المواد العلمية "الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا" زمن الامتحان ثلاث ساعات ويحاول طالب الصف الثالث الثانوي 2024 حل 50 سؤال والدرجة الكلية 60 درجة.

5- المواد الأدبية "التاريخ- الجغرافيا- علم النفس- الفلسفة" زمن الامتحان ثلاث ساعات يحاول الطالب حل 50 سؤال والدرجة الكلية 50 درجة.

6- الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة" و"التفاضل والتكامل"

الرياضيات التطبيقية "إستاتيكا" و"الديناميكا" زمن الامتحان ثلاث ساعات الدرجة الكلية لكل مادة (فرعين): 60 درجة عدد الاسئلة 20 سؤال لكل فرع.

المجموع الكلي للثانوية العامة 2024

وبذلك يكون المجموع الكلي لدرجات مواد الثانوية العامة 410 درجة لكل شعبة سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي حيث أن مجموع المواد المشتركة هو 170 درجة، ومجموع المواد التخصصية لكل شعبة 240 درجة.