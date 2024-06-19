الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتفصيل.. مجموع درجات الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تبحث الأسرة المصرية التي لها أبناء في الثانوية العامة خلال  في الساعات الماضية حول مجموع درجات الثانوية العامة 2024 واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموع درجات الثانوية العامة الكلي 2024 في جميع المواد كما كشفت ضوابط أداء الامتحانات لجميع الشعب الثلاثة "علمى علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية".

مجموع درجات الثانوية العامة 2024

1-امتحان اللغة العربية الدرجة الكلية تتكون من ٨٠ درجة زمن الامتحان ثلاث ساعات ويحاول طالب الثانوية العامة 2024 حل 60 سؤال. 

2- اللغات الأجنبية الأولى "الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية" الدرجة الكلية 50 درجة وزمن الامتحان ثلاث ساعات مثل اللغة العربية ويحاول الطالب حل 37 سؤال.

3-اللغات الأجنبية الثانية "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية" الدرجة الكلية 40 درجة والزمن ساعتين فقط لاغير عدد الاسئلة حسب اللغة 28 الي 32 سؤال وتتضمن ورقة الامتحان سؤال إنتاج كتابة، يكتب الطالب من 25-30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال. 

4- المواد العلمية "الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا" زمن الامتحان ثلاث ساعات ويحاول طالب الصف الثالث الثانوي 2024 حل 50  سؤال  والدرجة الكلية 60 درجة. 

5- المواد الأدبية "التاريخ- الجغرافيا- علم النفس- الفلسفة" زمن الامتحان ثلاث ساعات يحاول الطالب حل 50 سؤال والدرجة الكلية 50 درجة. 

6- الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة" و"التفاضل والتكامل"

الرياضيات التطبيقية "إستاتيكا" و"الديناميكا" زمن الامتحان ثلاث ساعات الدرجة الكلية لكل مادة (فرعين): 60 درجة عدد الاسئلة 20 سؤال لكل فرع. 

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موعد امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2024

المجموع الكلي للثانوية العامة 2024

وبذلك يكون المجموع الكلي لدرجات مواد الثانوية العامة 410 درجة لكل شعبة سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي حيث أن مجموع المواد المشتركة هو 170 درجة، ومجموع المواد التخصصية لكل شعبة 240 درجة.

مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية المراجعة النهائية للثانوية العامة مراجعة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية اسئلة امتحان الثانوية العامة اسئلة امتحان مادة اللغة العربية المراجعة النهائية علي الدستور الثانوية العامة في الدستور تسريب امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 علمي علوم مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 نظام الثانوية العامة الجديد 2024

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