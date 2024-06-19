عيد مبارك.. موعد وأسعار تذاكر مسرحية"مش روميو وجوليت "على المسرح القومي بالعتبة

انطلقت عروض مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة الفنان علي الحجار، النجمة رانيا فريد شوقي، النجم ميدو عادل، ومن أخراج عصام السيد، وذلك من اليوم ثاني من عيد الأضحى المبارك، وتستمر العروض طوال أيام عيد الأضحى.

ونستعرض في التقرير التالي، تفاصيل العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي بالعتبة.

موعد العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

أعلن المسرح القومي بالعتبة أنه يرفع الستار لمسرحية "مش روميو وجوليت" يوميًا في تمام الساعة ٩ مساءً.

أسعار تذاكر العرض المسرحي

تترواح أسعار تذاكر العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، ما بين 60 -80 - 110 جنيه، وبشار إلى أن الحجز من شباك التذاكر بالمسرح في من الساعة الرابعة عصرا يوميًا.

أبطال العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

المسرحية من إخراج عصام السيد وأشعار أمين حداد، وموسيقى أحمد شعتوت، وتصميم الاستعراضات لـ شيرين حجازي، والعمل من بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وعزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، ومجموعة كبيرة من الممثلات والممثلين الشباب.

والديكور لـ محمد الغرباوي، ومساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.

رأي النقاد عن مسرحية "مش روميو وجولييت"

كتب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": حضرت اليوم افتتاح العرض المسرحي الغنائي مش روميو وجولييت، عرض يناقش بجرأة قضية مهمة في شكل غنائي استعراضي ممتع وعناصر مسرحية تركز على كيفية مواجهة الظلام والكره بالمحبة والفن.

وأضاف: حضور بديع لـ علي الحجار ورانيا فريد شوقي واكتشاف موهبة تمثيلية وحضور قوي للمطربة الشابة أميرة أحمد، انتظروها، وميدو عادل، واستعراضات حية ورائعة لشيرين حجازي.

وأشار إلى أن الصياغة الشعرية البديعة للشاعر أمين حداد، مؤكدًا: والأكثر جمالا مجموعة من الشباب الذين صنعوا حياة مختلفة لهذا العرض وسياق كامل من المتعة يصنعه المخرج الكبير عصام السيد.

فيما كتب الكاتب والقاص طارق فهمي حسين، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": حضرت بالأمس في المسرح القومي افتتاح العرض المسرحي الكبير " مش روميو وچولييت" فأذهلتني روعة العرض وتكامل عناصره أيضًا.