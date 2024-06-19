الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كاب" يُنهي حياة شاب بالسلام على يد جزار ونجله.. وقرار قضائي جديد ضد المتهمين

حبس - آرشيفية
حبس - آرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس جزار ونجله 45 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهم  بقتل شاب والتخلص من جثته بإلقائها في الشارع؛ بسبب خلافات بينهم في مدينة السلام.

تفاصيل الواقعة

وكانت  بداية الواقعة عندما تلقت  قسم شرطة السلام أول، يفيد بالعثور على جثة لشاب في العقد الثاني من عمره، وأمكن التوصل إلى هويته، وتبين أنه يدعى إسلام يبلغ من العمر 22 عاما، من سكان المنطقة.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه كان مصابا بعدة طعنات، وجروح قطعية في الرأس، وتهشيم في الجمجمة.

وتبني من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة، جزار ونجله، وأن المجني عليه دخل في مشادة كلامية؛ بسبب الخلاف مع نجل المتهم على ارتداء "كاب"، مما جعلهما يتشاجران سويا في الشارع.

وقالت التحقيقات إن نجل القاتل، ويبلغ من العمر 16 عامًا، استعان بوالده، والذي تدخل معتديًا على المجني عليه بالضرب، مستخدما سلاحا أبيض "كزلك"، وعصا خشبية تعدى بها المتهم الثاني على المجني عليه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين ضربا المجني عليه، حتى فارق الحياة، وألقيا الجثة بعيدا لإبعاد التهمة عنهما، إلا أن كاميرات المراقبة فضحتهما، ونجح رجال الأمن في القبض عليهما.

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