الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرفيق مارادونا".. كتاب يقتفي آثار أشهر لاعبي كرة القدم في نابولي

مهدى مبارك
مهدى مبارك

الرفيق مارادونا.. مسيح نابولي، عنوان الكتاب الصادر عن دار صفصافة للنشر، من تأليف مهدي مبارك، وأحدث العناوين المطروحة على تطبيق “أبجد” للنشر الإلكتروني.

الرفيق مارادونا.. كتاب ينتمي لأدب الرحلات

ومهدي مبارك، صاحب كتاب “الرفيق مارادونا”، سبق وحصل على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات، والكتاب الذي يقع في 264 صفحة ينتمي لأدب الرحلات ويدور حول ثلاثية نابولي الشهيرة "مارادونا والمافيا والبيتزا"، إذ تختلط فيه رحلة الكاتب مع قصة صعود وسقوط النجم الأرجنتيني، ليكشف وجه المدينة الإيطالية المظلم والمخيف. 


في كتاب "الرفيق مارادونا"، يقتفي مهدي مبارك آثار مارادونا وشعبيته في مدينة الجنوب الإيطالي نابولي التي لعب مارادونا بقميص ناديها لنحو 7 سنوات حقق خلالها الفريق أول بطولة دوري إيطالي وفاز مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني ليتحول إلى أسطورة في إيطاليا ونابولي، ويتعمق في طقوس "الكنيسة المارادونية" التي أطلقها مؤمنون بمارادونا. 


يسجل “مبارك” على هامش بحثه عن آثار مارادونا ملاحظات عن الفقر والمشاهد الدينية والحياة الاجتماعية في المدينة المحافظة التي يعتقد أهلها أنهم "درجة ثانية" في إيطاليا، ودور هذه الرؤية في عنف مافيا نابولي التي أنهت مسيرة النجم الأرجنتيني بفضيحة، ويدون في النهاية ما يتم تداوله شفهيا من خرافات وأساطير وتاريخ شعبي للمدينة، وقديسيها. 


و"الرفيق مارادونا" جزء من تعاون ثلاثي بين دار صفصافة للنشر وتطبيق أبجد ومؤسسة المورد الثقافي لإنتاج كتاب رقمي، في مبادرة جديدة على سوق النشر العربي.

 

ويضم الكتاب بين فصوله صورا التقطها الكاتب بنفسه، وأخرى تاريخية، ما يعزز وصفه للكتاب بأنه "ألبوم مصور عن نابولي ومارادونا".


وعن سر اهتمامه بنابولي تحديدا من بين المدن الإيطالية التي زارها، يقول مبارك: "نابولي هي الوجه المتمرد لإيطاليا، والمتمرد على إيطاليا". 


ويكشف “مهدي” في مقدمة كتابه “الرفيق مارادونا”  كيف قابل مارادونا الذي توفي قبل 4 سنوات، يقول: قابلت مارادونا في نابولي، رأيته على كل الوجوه، كان يُصلي طالبا شفاعة القديسين، كما كان القديس الذي تُرجى شفاعته، تشاجرت معه في حارة، وأخذ بيدي ليرشدني إلى وجهتي من زقاق إلى زقاق، وتناولنا البيتزا في أقدم بيتزاريا في إيطاليا، كان يدخن في كل البارات، ويترنح على كل الأرصفة، ويتطلع إلى قمصان النوم المنشورة بين النوافذ ويُلقي بإفيهات قبيحة". 


ومهدي مبارك كاتب وصحفي مصري، متخصص في أدب الرحلات، حصل على جائزة ابن بطوطة عام 2019 عن كتاب "مرح الآلهة" الذي دون خلاله رحلته إلى الهند، ثم صدر له عام 2022 كتاب "البحث عن شاروخان" عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، لتأتي تجربته الثالثة بالبحث عن نجم آخر ولكن هذه المرة في أوروبا.

الرفيق مارادونا مسيح نابولي منصة أبجد للنشر المافيا الإيطالية الكنيسة المارادونية شفاعة القديسين

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