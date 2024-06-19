"مسجلين خطر وراء الواقعة".. كشف غموض العثور على جثة شاب مذبوحة بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة شخص مجهول ملفوفة في سجادة ملقاة وسط الشارع بمدينة البدرشين حيث تبين أن الجثة لمسجل خطر أنهى حياته مسجل آخر حيث نحر عنقه ليلة وقفة عيد الأضحى ثم استعان بشقيقيه وصديقيه للتخلص من الجثة.

5 مسجلين وراء قتل شاب ولف جثته في سجادة بالبدرشين

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا، بالعثور على جثة وسط الشارع بمدينة البدرشين داخل سجادة، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أسفر الفحص الأولي عن العثور على جثة شاب مصاب بآثار نحر بالرقبة وطعنات بأنحاء متفرقة من الجسد بالبطن والظهر، والجثة ملفوفة في سجادة وملقاة وسط الشارع.

وأضاف الفحص، أن الجثة لشاب في بداية العشرينات من عمره بكامل ملابسه مجهول الهوية لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية، كما تبين أن مكان العثور على الجثة مجرد مكان التخلص منها وأن الجريمة تمت في مكان آخر والجاني ألقاها بمكان العثور.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

بعد مرور 72 ساعة من الفحص والتحري وجمع المعلومات نجح فريق البحث في تحديد هوية المجني عليه والتوصل إلى المتهمين حيث تبين أن المجني عليه مسجل خطر من مدينة 15 مايو وأن الجريمة تمت ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك حيث كانت توجد بينه وبين صديقه خلافات مالية بعدما اقترض منه مبلغ مالي فتوجه إليه المجني عليه في منزله بمدينة 15 مايو في حلوان لمطالبته بسداد دينه فتشاجر معه المتهم وانهال عليه ضربه بمطواة حيث "نحر" عنقه من الخلف إضافة إلى طعنات أخرى في البطن والظهر.