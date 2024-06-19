الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنشاء مجمع للتمور فى بنبان.. وزيادة القدرات المنتجة من الكهرباء لـ1800 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

قال المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة أسوان، إنه يتم حاليًا التجهيز لإنشاء مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان بأسوان، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء منطقة بنبان بصفة خاصة باعتبارها الأكبر عالميا إنتاجا للطاقة الشمسية، كما يسهم في خدمة منتجي التمور على مستوى المحافظة بصفة عامة في ضوء الدور المجتمعى للجمعية.

وأشار المهندس هشام الجمل، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استلام الأرض من محافظة أسوان للبدء فى إنشاء المجمع، لافتًا إلى أن هذا المجمع يهدف لتحقيق مساهمة مجتمعية مستدامة لما سيقدمه من خدمات التعبئة والتغليف والتصنيع للمنتج الرئيسى للمنطقة، وهو التمور، كما سيتم العمل كذلك على إنشاء مجمع ورش للخريجين.

إطلاق برنامج تدريب فني

وأضاف أنه في إطار دور الجمعية الفعال والتنموي لتطوير الموارد البشرية وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل، تم إطلاق برنامج "مهارات" للتدريب الفني على أكثر من حرفة مثل السباكة والنجارة وغيرهما، بجانب مشروع تدريب السيدات على النول اليدوى، وبرنامج لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ومؤخرًا تم إطلاق برنامج "معارف" لتعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

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وذكر المهندس هشام الجمل، أن الجمعية قامت خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسوان، بتدريب مجموعات الإنتاج النسائية العاملة في مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل لسيدات قرى بنبان بحري وقبلي والمنصورية والرقبة، كما تم إطلاق المرحلة النهائية من البرنامج التدريبي "زراعة الأسطح باستخدام الزراعة بدون تربة"، لصالح طلاب مدارس بنبان، حيث تم البدء في زراعة شتلات مختلفة من أصناف الباذنجان والفلفل، وذلك في إطار التعاون المشترك مع إدارة التعليم بأسوان وحرص الجمعية على إطلاق المبادرات المجتمعية التي من شأنها مجابهة التغيرات المناخية ودعم طلاب التعليم الفني بالبرامج التدريبية من أجل خلق جيل لديه الوعي بالمشاكل البيئية ونظم الري الحديثة والزراعة العضوية.

وأشار المهندس هشام الجمل، إلى المشروع القومي العملاق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، والذي يعد ثالث أكبر مشروع من نوعه حول العالم، والذي يضم 13 شركة لديها 32 مشروعا بإجمالي طاقة كهربائية منتجة تبلغ نحو 1465 ميجاوات، باستثمارات تتخطى 2.2 مليار دولار.

وأضاف أنه سيتم ضم أراض جديدة للمشروع، ما سيصل بإجمالي القدرات المنتجة إلى 1800 ميجاوات من الكهرباء، ما يعادل نحو 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، بجانب إسهاماته في خفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن المشروع يوازي زراعة 700 ألف شجرة.

وأوضح المهندس هشام الجمل أنه تم إنشاء الجمعية لتكون بمثابة كيان يتحدث باسم مستثمري المشروع القومى العملاق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ببنبان، بجانب الحاجة إلى تعيين وإدارة والإشراف على شركة خدمات تنظم وتدير المشروع تحت رعاية أحد الاستشاريين، والهدف الثالث والأهم هو القيام بدور المسئولية المجتمعية للمشروع ليكون هناك دور تنموي وفعال في المجتمع المحيط بالمشروع العملاق.

جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية تصنيع التمور قرية بنبان بأسوان مساهمة مجتمعية مستدامة المشروعات المتوسطة

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