الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

42 دولة تشارك في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث بالإسكندرية

بطولة العالم للناشئين
بطولة العالم للناشئين للخماسى الحديث

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عن مشاركة 42 دولة في بطولة العالم للناشئين والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من  25 إلى 30 يونيو الجاري .

تفاصيل البطولة

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة  و 109 مدربا وإداريا من 42 دولة هي : النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، شيلي ، الصين ، تايوان ، كوت ديفوار ، التشيك ، فرنسا ، چامبيا ، غانا ، چورچيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، الكويت ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، الفلبين ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، جنوب  أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوغندا ، أوكرانيا ، أمريكا ، ولاعبين محايدين من دولتين ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين


ويعقد اتحاد الخماسي الحديث مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بالجيزة.
ويقام المؤتمر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.
يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تستضيف بطولات العالم للخماسي الحديث لمختلف الأعمار منذ عام 2021 والتي كان آخرها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 سنة.

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سماعيل عبدالغفار الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين الدكتور أشرف صبحي بطولة العالم للناشئين

مواد متعلقة

تعرف على قائمة بيراميدز في مواجهة بلدية المحلة

اتحاد الكرة: الإيقاف مرفوع عن "الشيبي" بعد تقدمه بإستئناف ضد العقوبة

عمرو صلاح: باريس سان جيرمان يشارك في كأس العالم لليد .. والأهلي يظهر في الافتتاح

هل تغاضى حكم لقاء الزمالك والمصري عن طرد عبدالله السعيد؟.. جريشة يوضح

اتحاد الخماسى الحديث يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين

منتخب الطائرة الشاطئية يطير إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الإفريقية

مدير الكرة بالزمالك يخصم 25% من قيمة عقد محمد عواد للخروج عن النص

اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك بعد السقوط أمام المصرى

الأكثر قراءة

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المباراة وشبابها "راح هدر"

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

الصيف يبدأ غدًا.. فلكى يوضح: هكذا يحدث الانقلاب الصيفى

إنقاذ 5 أشخاص علقوا داخل مصعد بالنزهة فى القاهرة

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا