الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهمين بقتل زميلهم بسبب خلافات العمل فى التجمع 15 يومًا

حبس - آرشيفية
حبس - آرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  القاهرة الجديدة،  تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بقتل صديقهم أمام مصنع بالتجمع الخامس، بسبب خلافات العمل، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم الأول قتل زميله بالعمل بمساعدة شخصين آخرين، بسبب خصومة نشأت بينهما أثناء وجودهما في نفس المكان.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقى مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه و2 آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم المجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

القاهرة الجديدة خلافات العمل التجمع الخامس النيابة العامة قتل

مواد متعلقة

قرارات النيابة فى واقعة قتل ربة منزل على يد مسجل خطر بالشرابية

الأكثر قراءة

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المباراة وشبابها "راح هدر"

الصيف يبدأ غدًا.. فلكى يوضح: هكذا يحدث الانقلاب الصيفى

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

إنقاذ 5 أشخاص علقوا داخل مصعد بالنزهة فى القاهرة

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا