تجديد حبس المتهمين بقتل زميلهم بسبب خلافات العمل فى التجمع 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صديقهم أمام مصنع بالتجمع الخامس، بسبب خلافات العمل، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم الأول قتل زميله بالعمل بمساعدة شخصين آخرين، بسبب خصومة نشأت بينهما أثناء وجودهما في نفس المكان.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقى مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه و2 آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم المجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.