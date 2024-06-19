الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان.. ونظام الحجز

شقق تعاونيات البناء
شقق تعاونيات البناء والإسكان - أرشيفية

شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان.. ونظام الحجز.. أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح مجموعة جديدة من الشقق السكنية نصف التشطيب بمساحات تصل إلى 150 مترًا مربعًا في مدن جديدة مختلفة، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة.

مميزات شقق تعاونيات البناء والإسكان

  • أسعار مناسبة: تعد شقق تعاونيات البناء والإسكان من أرخص الوحدات السكنية المتاحة في مصر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحدودي الدخل.
  • أنظمة سداد ميسرة: تقدم الهيئة أنظمة سداد متنوعة تتراوح بين 3 و10 سنوات، مع إمكانية دفع مقدم حجز ميسر.
  • مواقع مميزة: تقع مشاريع الهيئة في أماكن حيوية مخطط لها، وتتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية.
  • جودة عالية: تشرف الهيئة على تشطيب الوحدات السكنية بمواد عالية الجودة وبمعايير متقدمة.
  • شروط سهلة: لا تشترط الهيئة شروطًا تعجيزية للتقديم، وتتيح الفرصة للجميع للمشاركة في عملية التقديم.
شقق تعاونيات البناء والإسكان

شروط حجز وحدات تعاونيات البناء والإسكان

  • أن يكون المتقدم مصريًا الجنسية.
  • ألا يزيد عمره عن 60 عامًا.
  • ألا يكون قد حصل على وحدة سكنية من قبل من الهيئة أو غيرها من الجهات الحكومية.
  • أن يكون لديه دخل ثابت.
  • سداد مقدم 25% من قيمة الوحدة.

أنظمة سداد وحدات تعاونيات البناء والإسكان

  • نظام الكاش: يتم سداد ثمن الوحدة كاملًا عند الحجز، مع إمكانية تقسيطها على فترات زمنية قصيرة.
  • نظام التقسيط: يتم سداد مقدم حجز لدخول القرعة، وفي حالة الفوز، يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط شهرية على فترات زمنية أطول (تصل إلى 30 عامًا).
شقق تعاونيات البناء والإسكان

المدن التي تتوافر فيها وحدات تعاونيات البناء والإسكان

  • القاهرة الجديدة.
  • 6 أكتوبر.
  • العاشر من رمضان.
  • بدر.
  • السويس.

موعد حجز وحدات تعاونيات البناء والإسكان

سيتم طرح كراسة شروط شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان ضمن مشروع «لؤلؤة» بتاريخ 10 يوليو المقبل، وسيكون الحجز بنظام القرعة، للمزيد من المعلومات اضغط هنا

شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان تعاونيات البناء والإسكان شقق تعاونيات البناء والإسكان مميزات شقق تعاونيات البناء والإسكان شروط حجز وحدات تعاونيات البناء والإسكان أنظمة سداد وحدات تعاونيات البناء والإسكان المدن التي تتوافر فيها وحدات تعاونيات البناء والإسكان موعد حجز وحدات تعاونيات البناء والإسكان

مواد متعلقة

أحمد سعد يثير الجدل بفيديو "حماية العيد".. والجمهور: "جينالك في وقت غير مناسب"

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

إجراء جديد من "النقل" لتأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أرقام ووسائل التوصل مع غرف عمليات "الخارجية" بشأن الحجاج المصريين المفقودين

"الخارجية" تكشف مصير جثامين الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية

الأكثر قراءة

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المبارة وشبابها "راح هدر"

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

الآن.. تعرف على تنسيق مدارس الثانوي العام 2024 في محافظة البحيرة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد في القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا