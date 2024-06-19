ناقد فنى: موسم عيد الأضحى يضم توليفة أفلام مناسبة لجميع الأجيال والأعمار (فيديو)

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن موسم عيد الأضحى يضم توليفة أفلام مناسبة لجميع الأجيال والأعمار وتنوعًا في الأفلام، موضحًا أن أفلام العيد تميل معظمها إلى الكوميديا والأكشن لجذب الجمهور.

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فيلم أهل الكهف لا يتناسب مع أجواء العيد نظرًا لفكرته الخيالية، لكن وجوده يعكس التنوع في باقة الأفلام المعروضة، متابعًا: "من المفترض أن تكون هناك نوعيات مختلفة من الأفلام، وفيلم أهل الكهف يستهدف شريحة مختلفة من الجمهور كالعائلات، وسيكون هناك إقبال عليه من الشباب بعد فترة".

فيلم ولاد رزق لديه حجم كبير من الجمهور من خلال الجزءين الأول والثاني

وتابع الناقد الفني أن هذا الموسم يضم أعمالًا لكبار النجوم، والمنافسة شديدة وصعبة في ظل الظروف الحالية والامتحانات والأجواء الحارة، كما أن مشاركة النجوم الكبار في فيلم واحد هي فكرة جاذبة للجمهور، مشيرًا إلى أن فيلم ولاد رزق لديه حجم كبير من الجمهور من خلال الجزء الأول والثاني له، وبالتالي يضمن حجم الجمهور المقبل عليه وحقق نجاحًا كبيرًا.