الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بقتل موظف لسرقته بالخليفة للجنايات

المتهمين
المتهمين

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة اليوم الأربعاء، المتهمين بقتل موظف أثناء عمله على «توكتوك» في منطقة الخليفة إلى محكمة الجنايات.

 طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وكانت قد أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

 نتائج تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه موظف بمصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنه اشترى توكتوك للعمل عليه، وأثناء قيادته قاما المتهمين بسرقته قبل أن يذبحاه خلال مقاومته لهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول يبلغ من العمر 36 سنة، وسبق اتهامه في عدة قضايا أخرى، والمتهم الثاني يبلغ من العمر 19 سنه وسبق اتهامه في قضايا أخرى.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، قائلين: «مكنش قصدنا نقتل لكن هو كان بيحول يقاومنا خوفنا نتكشف فطعناه طعنة واحدة في رقبته، ورمناه عند مسجد الدندراوي بالخليفة وخدنا التكتوك بعناه».

وكشفت المعاينة الأولية للجثة أن المجني عليه موظف، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبه جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنى.

قتل محكمة الجنايات النيابة العامة الطب الشرعي

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