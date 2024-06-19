الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فسحة العيد.. إقبال كبير على حديقة الأزهر فى رابع أيام عيد الأضحى

القلعة
القلعة

يواصل المحتفلون بعيد الأضحى إقبالهم على حديقة الأزهر بالقاهرة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تعتبر من أكثر الفسح الاقتصادية التي تعد ملاذًا للأطفال في فترة الإجازات مع أسرهم، وتعتبر من أفضل الحدائق التي يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة القديمة مطلة على القلعة.

وظهرت الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال الذين وجدوا من المساحات الخضراء أماكن للعب والتقاط الصور مع أسرهم، وسط جو أسري ملىء بالبهجة للاحتفال بآخر يوم في عيد الأضحي المبارك.

وحرصت قوات الأمن على تكثيف تواجدها بمحيط حديقة الأزهر، لتأمين احتفالات الأهالي خلال أيام عيد الأضحي المبارك، ونظرًا لتفادي أي صدمات بين الشباب، كما تواجدت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف في محيط الحديقة تحسبًا لأي حالات طارئة مفاجئة.

موعد نهاية إجازة عيد الأضحى


وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الماضي الموافق 15 يونيو 2024، هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين، وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء فإنه تضاف إجازة عيد الأضحي المبارك للعطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 

716
716
708
708
706
706
الأزهر حديقة الأزهر فسحة العيد حديقة عيد الأضحى

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة المنوفية

تحذيرات من «الأضحية الجلّالة»: تُسبب أمراضًا خطيرة.. وتؤدى إلى الوفاة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

خطة تأمين| الحكومة جاهزة للاحتفال بالعيد: فرق طوارئ بالمستشفيات وانتشار أمنى للمتنزهات

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

الأكثر قراءة

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المباراة وشبابها "راح هدر"

الصيف يبدأ غدًا.. فلكى يوضح: هكذا يحدث الانقلاب الصيفى

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

إنقاذ 5 أشخاص علقوا داخل مصعد بالنزهة فى القاهرة

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا