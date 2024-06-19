فسحة العيد.. إقبال كبير على حديقة الأزهر فى رابع أيام عيد الأضحى

يواصل المحتفلون بعيد الأضحى إقبالهم على حديقة الأزهر بالقاهرة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تعتبر من أكثر الفسح الاقتصادية التي تعد ملاذًا للأطفال في فترة الإجازات مع أسرهم، وتعتبر من أفضل الحدائق التي يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة القديمة مطلة على القلعة.

وظهرت الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال الذين وجدوا من المساحات الخضراء أماكن للعب والتقاط الصور مع أسرهم، وسط جو أسري ملىء بالبهجة للاحتفال بآخر يوم في عيد الأضحي المبارك.

وحرصت قوات الأمن على تكثيف تواجدها بمحيط حديقة الأزهر، لتأمين احتفالات الأهالي خلال أيام عيد الأضحي المبارك، ونظرًا لتفادي أي صدمات بين الشباب، كما تواجدت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف في محيط الحديقة تحسبًا لأي حالات طارئة مفاجئة.

موعد نهاية إجازة عيد الأضحى



وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الماضي الموافق 15 يونيو 2024، هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين، وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء فإنه تضاف إجازة عيد الأضحي المبارك للعطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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