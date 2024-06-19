المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الزراعية فى رابع أيام عيد الأضحي

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات بوزارة الزراعة، بمتابعة المحاصيل الصيفية خصوصا الذرة والقطن ومدي تأثيرها بالافات المختلفة في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة وكذلك متابعة نشاط المديريات في مكافحة الافات.

وقال الدكتور رزق، ان هناك تنبيهات مشددة للجان التابعة للادارة العامة وإدارات المناطق التابعة للادارة المركزية لمكافحة الافات، وذلك للمرور علي الزراعات خلال اجازة عيد الاضحي المبارك مشيرا الى قيام مهندسي المكافحة بالمرور الدائم والتواجد مع المزارعين وان الحالة العامة جيدة

كما أضاف رئيس الادارة المركزية، ان الادارة قمت بتخصيص مبيدات افات البادرات الاولي لمحصول القطن للمحافظات القطنية كما خصصت مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات وسوف يتم تخصيص باقي المساحات تدريجيا كما انها تراجع باستمرار تواجد مبيدات دودة الحشد الخريفية.

مكافحة الافات

وأكد إن الادارة في حال مراجعة دائما لباقي المحاصيل والخضروات أشجار الفاكهة للوقف علي الافات ومدي تطورها خصوصا في ظل الظروف المناخية الحادة وان الحالة العامة للزراعات مطمئنة.

تخصيص مبيدات افات البادرات الاولي لمحصول القطن

وأضاف رئيس الادارة المركزية ان الادارة قمت بتخصيص مبيدات افات البادرات الاولي لمحصول القطن للمحافظات القطنية كما خصصت مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات وسوف يتم تخصيص باقي المساحات تدريجيا كما انها تراجع باستمرار تواجد مبيدات دودة الحشد الخريفية.

مكافحة الافات

مؤكدًا ان الادارة في حال مراجعة دائما لباقي المحاصيل والخضروات أشجار الفاكهة للوقف علي الافات ومدي تطورها خصوصا في ظل الظروف المناخية الحادة وان الحالة العامة للزراعات مطمئنة..

مكافحة الافات

جاء ذلك بتوجيهات من السيد القصيرواستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى لمتابعة المحاصيل والتواجد مع المزارعين خلال هذه الفترة حيث تشهد البلاد موجة من الحرارة الشديدة وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.