الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرحيات وحفلات.. تفاصيل الشراكات الجديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه السعودية

المتحدة
المتحدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه عقد لقاءً مثمرًا ومهمًا مع عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الشركة المتحدة وشركة Gea في مجالي الترفيه والأفلام، وقد تمخض اللقاء عن الاتفاق على عدد من النقاط المهمة، تشمل:

الانتهاء من جميع التراخيص لصندوق Big Time للأفلام من هيئة سوق المال السعودية برأس مال 50 مليون دولار، وسيتم تأسيس الصندوق بالشراكة بين Gea والشركة المتحدة للأفلام ومستثمرين سعوديين.

وأشار آل الشيخ، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الصندوق يهدف إلى إنتاج وتمويل أفلام عربية وعالمية ذات جودة عالية، وإقامة 3 حفلات غنائية كبرى في العلمين هذه السنة برعاية موسم الرياض.

وأكد أن الحفلات ستقام خلال موسم صيف 2024، وستضم الحفلات كبار نجوم الغناء العربي.

ولفت "آل الشيخ" إلى أن الاتفاق يضم 4 مسرحيات كبرى تقام في مصر هذه السنة برعاية موسم الرياض، ومسرحيتين كبريين تقامان في الرياض برعاية المتحدة، وستقام المسرحيات خلال موسمي الشتاء والصيف 2024، كما ستضم المسرحيات نخبة من نجوم المسرح العربي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، كما تشمل الاتفاقية مجالات التعاون في مجالات الفنون والموسيقى والأفلام والمسرح.

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