رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 وأسرع طريقة للتقديم إلكترونيًا

يتزايد البحث عن رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 ، بالتزامن مع بدء فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات، اعتبارًا من أول شهر يونيو الجارى ولمدة شهر كامل، للطلاب الملتحقين بالعام الدراسى القادم 2024/2025.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى 2025

ويتاح التقديم للصف الاول الابتدائى ورياض الأطفال لمن تنطبق عليهم الشروط التى حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث تم تحديد سن التقدم للصف الأول الابتدائي، بحيث لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، وما لا يقل عن 4 سنوات لمرحلة رياض الأطفال.

من المقرر أن يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، حيث تستمر وزارة التربية والتعليم فى تلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ومرحلة رياض الأطفال خلال الأيام القليلة القادمة قبل غلق باب التقديم نهائيًا فى يوم 30 يونيو القادم.

خطوات التقديم للصف الاول الابتدائى 2024

يمكنك التقديم للصف الأول الابتدائى من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالمدارس الحكومية من هنا ، إذ يتعين على ولى الأمر تسجيل الدخول إلى رابط نظام التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى إلكترونيًا، على أن يقتصر التقديم على الطفل المصرى الجنسية فقط، ثم إنشاء حساب فى حالة التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول فى حالة امتلاك حساب.

التسجيل فى الصف الأول الابتدائى

بعد ذلك، يقوم ولى الأمر بإدخال رقمه القومى، ثم إدخال كلمة المرور، وإدخال كافة البيانات المطلوبة سواء المتعلقة بالطالب أو ولى الأمر، وإتمام التسجيل نهائيًا، والضغط على تأكيد حفظ البيانات، وفى حالة واجهتك أى عقبة أثناء التسجيل يمكنك طلب المساعدة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19368، أو مطالعة شرح توضيحى لعملية التسجيل.