الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ 5 أشخاص علقوا داخل مصعد بالنزهة فى القاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ خمسة أشخاص احتجزوا داخل مصعد، بمنطقة النزهة. 

إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مصعد بالنزهة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ وتبين وجود خمسة أشخاص مُحتجزين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعد، وتم مساعدتهم واستخراجهم دون إصابات. 

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل أجهزة الوزارة من خلال التعامل الإيجابي مع الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

وزارة الداخلية امن القاهرة المباحث التحريات إنقاذ 5 أشخاص النزهة

مواد متعلقة

قرارات النيابة فى مصرع "مدرس" داخل مصعد بالمرج

الأكثر قراءة

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المبارة وشبابها "راح هدر"

الآن.. تعرف على تنسيق مدارس الثانوي العام 2024 في محافظة البحيرة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد في القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا