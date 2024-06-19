إنقاذ 5 أشخاص علقوا داخل مصعد بالنزهة فى القاهرة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ خمسة أشخاص احتجزوا داخل مصعد، بمنطقة النزهة.

إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مصعد بالنزهة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ وتبين وجود خمسة أشخاص مُحتجزين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعد، وتم مساعدتهم واستخراجهم دون إصابات.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل أجهزة الوزارة من خلال التعامل الإيجابي مع الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.