الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلهام شاهين تحتفل مع صناع فيلم "ولاد رزق 3" بتصدره شباك التذاكر (صور)

الهام شاهين
الهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين مع أسرة فيلم “أولاد رزق القاضية”، بنجاحه في دور العرض السينمائي بعدما حقق رقما قياسيا في الإيرادات خلال أيام العيد.

ونشرت "إلهام" صورة لها تجمعها بطاقم العمل خلال تواجدهم في العرض الخاص للفيلم في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقة عليها قائلة: "مع أسرة فيلم أولاد رزق 3 القاضية.. الذى تم أغلب تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.. أحييهم جميعًا.. برافو.. أقوى أفلام الأكشن فى تاريخ السينما العربية".

وأضافت "إلهام": "في مجهود جبار من كل صناع الفيلم، طارق العريان مخرج متميز جدًا جدًا فى هذه النوعية من أفلام الأكشن ومتأثر جدًا بالسينما الأمريكية، برافو طارق، ومجهود جبار من مدير التصوير مازن المتجول، والممثلين رائعين وعاملين مجهود كبير، كلهم متميزين، أحمد عز حضور قوى ولياقة واضحة، عمرو يوسف كاريزما خاصة وخفة دم وقوة شخصية، آسر ياسين أداء عبقرى، كريم قاسم هايل، وعلى صبحى كوميديان جميل".

واستكملت: "الحقيقة كل الأدوار لها بصمة حتى ضيوف الشرف.. برافو محمد ممدوح وإياد نصار وأحمد فهمى وسيد رجب وأحمد الرافعى.. وكل البنات رائعين.. أسماء جلال ونسرين أمين وفيدرا ورزان مغربى.. الحقيقه كل من عمل فى هذا الفيلم أمام ووراء الكاميرا قدموا شغلهم بإجادة تامة".

وتابعت: "أحييهم جميعًا على هذا النجاح.. والإيرادات الخيالية غير المسبوقة.. وطبعًا وراء هذا الجهد إنتاج قوى جدًا جدًا جدًا.. شكرًا هيئة الترفيه السعودية والمستشار تركى آل شيخ على الإهتمام بالسينما المصرية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتقديم الفيلم بهذه الصورة ليكون أقوى أفلام الأكشن بالسينما العربية".

واختتمت الفنانة إلهام شاهين حديثها عن الفليم، بتهنة للقائمين عليه، قائلة:"مبروك لكل صناع الفيلم هذا النجاح الكبير".

واحتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات قياسية ليلة أمس بلغت 23،113،259 جنيه مصري، مما جعله يحتل المركز الأول .

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

إلهام شاهين ولاد رزق سينما

مواد متعلقة

سيد رجب لـ"الدستور": "ولاد رزق 3" قادر على المنافسة عالميًا

"الأعلى فى تاريخ السينما".. "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر

يتصدرها "ولاد رزق 3".. إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2024

عمرو يوسف يكشف أسباب نجاح "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق في المقدمة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024 حتى الآن

"ولاد رزق 3" يحقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما

بـ 20 مليون و525 ألف.. فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

الأكثر قراءة

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المبارة وشبابها "راح هدر"

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

الآن.. تعرف على تنسيق مدارس الثانوي العام 2024 في محافظة البحيرة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد في القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا