إلهام شاهين تحتفل مع صناع فيلم "ولاد رزق 3" بتصدره شباك التذاكر (صور)

احتفلت الفنانة إلهام شاهين مع أسرة فيلم “أولاد رزق القاضية”، بنجاحه في دور العرض السينمائي بعدما حقق رقما قياسيا في الإيرادات خلال أيام العيد.

ونشرت "إلهام" صورة لها تجمعها بطاقم العمل خلال تواجدهم في العرض الخاص للفيلم في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقة عليها قائلة: "مع أسرة فيلم أولاد رزق 3 القاضية.. الذى تم أغلب تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.. أحييهم جميعًا.. برافو.. أقوى أفلام الأكشن فى تاريخ السينما العربية".

وأضافت "إلهام": "في مجهود جبار من كل صناع الفيلم، طارق العريان مخرج متميز جدًا جدًا فى هذه النوعية من أفلام الأكشن ومتأثر جدًا بالسينما الأمريكية، برافو طارق، ومجهود جبار من مدير التصوير مازن المتجول، والممثلين رائعين وعاملين مجهود كبير، كلهم متميزين، أحمد عز حضور قوى ولياقة واضحة، عمرو يوسف كاريزما خاصة وخفة دم وقوة شخصية، آسر ياسين أداء عبقرى، كريم قاسم هايل، وعلى صبحى كوميديان جميل".

واستكملت: "الحقيقة كل الأدوار لها بصمة حتى ضيوف الشرف.. برافو محمد ممدوح وإياد نصار وأحمد فهمى وسيد رجب وأحمد الرافعى.. وكل البنات رائعين.. أسماء جلال ونسرين أمين وفيدرا ورزان مغربى.. الحقيقه كل من عمل فى هذا الفيلم أمام ووراء الكاميرا قدموا شغلهم بإجادة تامة".

وتابعت: "أحييهم جميعًا على هذا النجاح.. والإيرادات الخيالية غير المسبوقة.. وطبعًا وراء هذا الجهد إنتاج قوى جدًا جدًا جدًا.. شكرًا هيئة الترفيه السعودية والمستشار تركى آل شيخ على الإهتمام بالسينما المصرية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتقديم الفيلم بهذه الصورة ليكون أقوى أفلام الأكشن بالسينما العربية".

واختتمت الفنانة إلهام شاهين حديثها عن الفليم، بتهنة للقائمين عليه، قائلة:"مبروك لكل صناع الفيلم هذا النجاح الكبير".

واحتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات قياسية ليلة أمس بلغت 23،113،259 جنيه مصري، مما جعله يحتل المركز الأول .

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.