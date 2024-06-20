كيف يمكن ممارسة رياضة المشي بأمان خلال موجات الحر الشديدة؟

يتطلب المشي أثناء موجة الحر اتخاذ احتياطات للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، والحفاظ على رطوبة الجسم لتجنب الجفاف والتعرف على أعراض مثل الدوخة والتعرق الزائد؛ لأن التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري أو حتى ضربة الشمس، والتي يمكن أن تهدد الحياة.

وبحسب موقع "timesofindia"، فإن الحرارة الحارقة ونوبات الحرارة الطويلة لا تساعد على المشي، ويجب على أولئك الذين يمشون يوميًا أن يهتموا بعوامل معينة قبل الخروج في الشمس. ووسط موجة الحر الشديدة، يصبح تحديد الوقت المناسب للمشي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والسلامة.

موجات الحر هي فترات طويلة من الطقس الحار المفرط، وغالبًا ما تكون مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة، مما قد يشكل مخاطر صحية كبيرة، والتعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري أو حتى ضربة الشمس، والتي يمكن أن تهدد الحياة

الوقت المناسب للمشي

يميل الصباح الباكر وأواخر المساء إلى أن يكونا أوقاتًا أكثر برودة خلال اليوم؛ لانخفاض درجات الحرارة وانخفاض ضوء الشمس المباشر، وهذا يمكن أن يجعل المشي أكثر راحة وأمانًا.

ويعتبر الصباح الباكر (قبل الساعة 7 صباحًا) وفي وقت متأخر من المساء (بعد الساعة 6 مساءً) بشكل عام أفضل وقت للمشي أثناء موجة الحر.

عادة ما تكون درجات الحرارة أقل في الصباح، مما يجعل المشي أكثر راحة وأمانًا. تكون الشمس منخفضة في الأفق، مما يقلل من التعرض المباشر وشدة الحرارة. تميل مستويات الرطوبة إلى الانخفاض في الصباح الباكر، مما يسمح بتبريد أكثر كفاءة من خلال التعرق. خلال المساء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع غروب الشمس، مما يجعلها أكثر راحة.

كيف تمشي بأمان أثناء موجة الحر؟

اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي لتبقى رطبًا. تجنب المشروبات السكرية والكحول، لأنها يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم.

اختر ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة وخفيفة الألوان تسمح بالتهوية وتعكس ضوء الشمس.

ضعي كريم حماية من الشمس بمعامل حماية عالي (SPF) على البشرة المكشوفة

وارتدي النظارات الشمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية وجهك من الأشعة فوق البنفسجية.

استمع إلى جسدك وتعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الدوخة أو الغثيان أو التعرق الزائد.

توقف عن المشي وابحث عن الظل إذا شعرت بتوعك.

اختر مسارات أو طرقًا مظللة مع إمكانية الوصول إلى نوافير المياه أو المرافق التي يمكنك تبريدها إذا لزم الأمر.

أثناء موجة الحر، فكر في تقليل كثافة ومدة المشي لتجنب الإرهاق.

ابق على اطلاع بتوقعات الطقس ونصائح الحرارة في منطقتك.

تجنب المشي خلال ساعات الذروة عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها.