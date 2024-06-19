ذبح 3067 أضحية مجانًا فى مجازر الجيزة خلال عيد الأضحى

أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 3067 أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أيام عيد الأضحي المبارك داخل المجازر الرسمية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه أتيحت المجازر مجانا أمام المواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام.

وأكد راشد أهمية الذبح فى المجازر خاصة مع إجراء الفحوصات البيطرية قبل الذبح، والتى تضمن سلامة اللحوم والنظافة العامة، فضلًا عن خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح بالشوارع والطرق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكشف محافظ الجيزة عن أن جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر سواء الذبح في الشوارع أو لسيارات تجمع وتنقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري.

فحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض

وجه المحافظ باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

وكلف راشد باستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين في أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك.

ولفت محافظ الجيزة إلى التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوى البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوي الواردة من المواطنين.