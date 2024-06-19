الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة

مراكز العزيمة
مراكز العزيمة

يحرص  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق على تنفيذ الانشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق  خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024،وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين،ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.،كما يتم أيضا  تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة لاسيما خلال الأعياد والمناسبات،كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية  ،حيث تتضمن مراكز العزيمة  ورش تدريب مهني  وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة  موسيقى، وقاعة كمبيوتر ".


‫ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة،كذلك أيضا توفير ورش  لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق  العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،حيث سبق وتم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية، إضافة الى اتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى،حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.‬

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من جانبه أشار  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير  التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،الى حرص الصندوق على تنفيذ الانشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات  ،كذلك أيضا  مشاركة المتعافين فى تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل،لافتا الى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2024  ،حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

مكافحة وعلاج الإدمان وزيرة التضامن متعافين من الإدمان الأنشطة الترفيهية علاج الإدمان والتعاطي

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