الأربعاء 19 يونيو 2024
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"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر الاحتفال برابع أيام العيد في حديقة الأزهر (فيديو)

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

رصدت أميرة قمر مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في حديقة الأزهر في رابع أيام العيد، موضحة أن الزائرين يتوافدون بشكل كبير إلى الحديقة من مختلف الشرائح والأعمار.

وأضاف مراسلة الفضائية، أن حديقة الأزهر بها عنصر جذب يتمثل في متحف الطفل ومسرح الطفل، ما يسمح بوجود الأطفال بكثافة، مشيرة إلى أن هذا يسمح بوجود العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والفنية والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال.

 

وأشارت إلى أن هذه الحديقة عامل جذب للأسرة المصرية على وجه التحديد والأفراد من فئة الشباب سواء ذكور أو إناث، موضحة أن أكبر عامل جذب لهم يتمثل في المساحات الخضراء الكبيرة من نباتات وزهور وأشجار، بالإضافة إلى البرجلات الخشبية المتاحة لاستراحة الزوار.

اكسترا نيوز رابع ايام العيد حديقة الأزهر توافد المواطنين الأطفال يتوافدون

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