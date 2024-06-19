الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصيف يبدأ غدًا.. فلكى يوضح: هكذا يحدث الانقلاب الصيفى

الطقس
الطقس

يبدأ فصل الصيف فلكيًا غدًا الخميس، بعد حدوث الانقلاب الصيفي حينما يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة، وأوضح تقرير للدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال "تادرس" في تقرير دوري يُعده شهريًا لأبرز الأحداث الفلكية لكل شهر، إن الانقلاب الصيفي يحدث يوم 20 يونيو، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية إلى الشمس بأقصى درجة 23.5 درجة.

وتابع أستاذ الفلك: "عند حدوث هذا الميول تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بعيدًا عن الشمس في النصف الأول من المـدار، وعند تلك النقطة ينقلب مسار حركة الكرة الأرضية إلى النصف الثاني من المدار (وهو السبب لتسميتها بنقطة الانقلاب)".

أشعة الشمس تكون عمودية غدًا

أضاف رئيس قسم الفلك، أن أشعة الشمس في هذا اليوم تكون عمودية على مدار السرطان عند خط العرض 23.5 درجة شمالًا، ويُعتبر هذا اليوم "20 يونيو" هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث ييبلغ النهار ذروته، حيث يكون أطول نهار في السنة "حوالي 14 ساعة".

كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، كما يكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون.

تادرس يرد على السؤال.. هل يكون غدًا أحر يوم في العام؟

وأضاف تادرس: "عندما نقول ذروة فصل الصيف فهو لا يعنى أبدًا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي، وهذه أمور تدخل في نطاق عمل هيئة الأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس".

ويصدر الدكتور "تادرس" تقارير شهرية يوضح فيها أبرز الأحداث الفلكية في كل شهر، حيث يتضمن تقريره موعد حدوثها وتوقيتها ومدة الحدوث، وتشمل هذه الأحداث اقترانات القمر إلى جانب الشهب وخسوف القمر وكسوف الشمس.

فصل الصيف موعد فصل الصيف درجة الحرارة موعد نهاية الصيف أخبار الطقس الفلك

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