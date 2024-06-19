الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يهنئ طلاب "STEM" الفائزين في مسابقة "Genius Olympiad" بأمريكا

الفائزين في مسابقة
الفائزين في مسابقة "Genius Olympiad

هنأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الفائزين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغردقة “STEM” فى مسابقة (2024 Genius Olympiad) الدولية بجامعة روتشستر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصولهم على الميداليتين الفضية والبرونزية.

وحصدتا الطالبتان روميساء جمعة محمد سعد، وجنى عبد الفتاح حنفي محمود، المركز الثاني عالميا في المسابقة، وحصلتا على الميدالية الفضية عن مشروع النظارات الذكية التي تساعد ضعاف البصر في التعرف على محيطهم والتعرف على الأشخاص وتحديد اتجاه الحركة.

وزير التعليم العالى يؤكد على أهمية ربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات سوق العمل

كما حصد الطالبان جيروم ماجد وهبة ومهند مجدي سعيد، المركز الثالث عالميا والميدالية البرونزية عن مشروعهم المتمثل في استخدام التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في فرز النفايات.

منظومة التعليم

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته وفخره بالطلاب الفائزين، مثمنا تأهل الطلاب للمنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعكس حرص الوزارة على إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يواكب المعايير الدولية، كما أنه جزء من أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائها المتفوقين ورعايتهم.

وجدير بالذكر أن مسابقة (2024 Genius Olympiad) تعد مسابقة دولية بالولايات المتحدة الأمريكية لمشاريع المدارس الثانوية في العلوم والهندسة والروبوتات والمشروعات الخاصة بالبيئة، كما تعتمد هذه المسابقة على مهارة البحث العلمي للوصول لأفكار جديدة متميزة، وتسهم في حل المشاكل التي تواجه المجتمع من خلال منهجية البحث العلمي الصحيح.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة المتفوقين الميداليتين الفضية والبرونزية روميساء جمعة محمد سعد

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