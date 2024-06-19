الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر الميناء 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة (EDFU) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43539 طنًا تشمل: 11335 طن يوريا صب، 12300 طن ملح، 8396 طن كلينكر، 4500 طن علف بنجر، و7008 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25965 طنًا تشمل: 8789 طن حديد، 6000 طن قمح، 5376 طن عدس، 4000 طن فول صويا، 1000 طن ذرة، 800 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6000 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1529 حركة.

ميناء دمياط دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أكبر سفينة حاويات ت حركة الشاحنات

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