الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صفقة من العيار الثقيل.. النصر السعودى يترقب مصير فان دايك مع ليفربول

فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه بشأن مستقبل النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم فيرجيل فان دايك بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته.

النصر يحاول التعاقد مع فان دايك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي النصر السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع فيرجيل فان دايك في الصيف، لتدعيم الجبهة الدفاعية للفريق.

وأضافت الصحيفة، أن مسئولي نادي النصر اجتمعوا باللاعب فان دايك، من أجل الاستفسار عن موقفه ومحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن نادي النصر يريد إبرام صفقات مميزة ومن العيار الثقيل، من أجل خلق فريق أكثر تنافسية، في محاولة لإنهاء سيطرة وهيمنة فريق الهلال على الألقاب مثلما حدث في الموسم المنصرم 2023/ 2024.

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ليفربول ينفي تواصل نادي النصر مع فان دايك

فيما أفادت صحيفة "The Athletic" البريطانية، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى في ليفربول، بأن مسئولي النصر لم يتواصلوا مع فان دايك حتى الآن بشأن أي انتقال محتمل.

وأكدت الصحيفة، أن فان دايك لاعب أساسي ورئيسي ضمن حسابات المدرب الجديد آرني سلوت، رغم عدم تجديد عقد اللاعب حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الهولندي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 30 مليون يورو.

وشارك فيرجيل فان دايك في 48 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2023/ 2024، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين.

يذكر أن فيرجيل فان دايك قد أكد في تصريحات أدلى بها في وقت سابق، أنه يشعر بالسعادة لتواجده في نادي ليفربول، مُشيرًا إلى أن النادي سيدخل في حقبة جديدة ستكون تحت قيادة مواطنه آرني سلوت.

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