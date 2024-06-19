الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح للحفاظ على القدمين خلال فصل الصيف

فصل الصيف - ارشيفية
فصل الصيف - ارشيفية

مع بداية دخول فصل الصيف، تبدأ مشكلات البشرة في الظهور، خاصة مع ارتفع درجات الحرارة وفي ظل أشعة الشمس الحارقة، لذا نحتاج إلى نظام عناية محدد للحفاظ على كل منطقة في الجسم على حدى، وتقدم “الدستور” في السطور التالية طرق العناية بالقدمين خلال فصل الصيف.

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العناية بالقدمين في فصل الصيف

استخدام مقصات الأظافر المناسبة وقص الأظافر بشكل مستقيم ولا تجعلها قصيرة جدا، ولا تقصها إلى الأسفل في الزوايا حيث أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الأظافر المنغرزة.

امشي حافي القدمين أو ارتدي الصنادل المفتوحة الأصابع كلما يمكنك ذلك في الطقس الحار

إذا كنت مضطرا لارتداء الجوارب في الطقس الحار، قم بتغييرها مرة يوميا، لان قدميك تتعرق وقد تصدر رائحة كريهة، وتكون بيئة رطبة التي قد  تجذب الجراثيم اليها.

اختار الجوارب التي تحتوي على 70% على الأقل من القطن أو الصوف للحفاظ على قدميك جافة ومنعها من تكوين الرائحة.

من الممكن أن تقومي بعمل ماسكات مرطبة وتعمل على تفتيح القدمين وأيضًا يمكن استخدمها مرة كل أسبوع أو في حالة عمل الباديكير الشهري أو الأسبوعي.

بعد الانتهاء من النقع والمقشر لابد أن تقومي بتجفيف القدم والحرص الشديد على وضع المرطب الخاص بطبيعة البشرة ويفضل أيضًا أن يكون هناك نوع مرطب قوي لكي يساعد في التخلص من الجلد الميت.

يمكنكِ أيضًا أن تقومي بعمل باديكير مرة كل شهر  لذا قومي بنقع القدمين مرة واحدة باليوم بالقليل من المياه المضاف إليها ربع ملعقة من الملح  والقليل من الجيل المنظف.

إذا كان لديك قدمين متعرقتين في فصل الصيف، فإنه من المهم جدا غسل قدميك كل صباح ومساء في المياه الدافئة والصابون ثم تجفيفها جيدا بفوطة مخصصة لذلك.

مشكلات البشرة فصل الصيف طرق العناية بالقدمين قص الأظافر الجوارب الصنادل المفتوحة

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