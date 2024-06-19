الأعلى عربيًا.. إيرادات "ولاد رزق3" فى الدول العربية

سجَّل فيلم "ولاد رزق 3" رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر بجميع دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك داخل مصر وجميع الدول العربية التي عرضت فيه، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي.

حقق فيلم ولاد رزق 3، أكثر من 23 مليونًا و113 ألف جنيه، في ثالث أيام العيد، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي 279 مليون جنيه مصري في الأسبوع الأول من عرضه، وجاءت إيرادات الفيلم في الدول العربية كالآتي:

مصر: إجمالي الإيرادات 92 مليون جنيه.

السعودية: إجمالي الإيرادات 85 مليون جنيه.

دول الخليج: إجمالي الإيرادات 87 مليون جنيه.

العراق والشام: إجمالي الإيرادات 15 مليون جنيه.

أبطال وصناع ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق 3- القاضية

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.