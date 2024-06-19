عمرو الفقى يعلن تعاون الشركة المتحدة وهيئة الترفية فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة

خلال اجتماعه مع تركى آل الشيخ..

أعلن عمرو الفقى الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم الاتفاق مع المستشار تركي آل الشيخ، على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين الشركة المتحدة وهيئة الترفية، خلال الاجتماع الذى جمعهما.

وقال الفقى، عبر صفحته على موقع التوااصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اجتماع مثمر وبناء مع المستشار تركي آل الشيخ، الاتفاق على العديد من المشروعات المشتركة بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه".