الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو اتحاد الغرف السياحية: الفنادق ترفع شعار كامل العدد خلال إجازة العيد

الدكتور حسام هزاع،
الدكتور حسام هزاع،

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أبرز الوجهات السياحية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، كانت للسياحة الوافدة وهي السياحة العربية، إلى جانب السياحة الداخلية من قبل المصريين في الساحل الشمالي والعلمين.

أعلى نسبة إقبال بالغردقة وجنوب سيناء ودهب ونوبيع وطابا وسفاجا ومرسى علم 

وأضاف الخبير السياحي، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت إلى 100%، وأيضا بالشاليهات والمنتجعات السياحية المختلفة في هذه المناطق السياحية.

وأوضح أن الغردقة وجنوب سيناء ودهب ونوبيع وطابا وسفاجا ومرسى علم شهدوا نسبة إقبال عالية من قبل المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.

المدن الساحلية تصدرت أكثر المناطق الجاذبة للسياح

 وأشار إلى أن فترة الإجازة الحالية حصل عليها كل الفئات تقريبا في مصر مما أدى لارتفاع نسب الإقبال على الوجهات السياحية المختلفة، وأن المدن الساحلية تصدرت أكثر المناطق الجاذبة للسياح الوافدين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

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