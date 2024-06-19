الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" توجه ضربات جديدة للمتلاعبين بحصص الدقيق للمخابز

ارشيفيه
ارشيفيه

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 حملات على المخابز

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن القاهرة المباحث التحريات الداخلية مكافحة التلاعب بأسعار الخبز

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