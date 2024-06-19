خدمات مطورة بأسعار رخيصة.. الآلاف يختارون قضاء عيد الأضحى فى شاطئ جمصة

أعلنت إدارة شاطئ جمصة في الدقهلية عن رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى، مع وضع ٨٠ برج إنقاذ على طول الشاطئ، وتجهيز ٨٠ بحار إنقاذ على الأبراج و٢٠ آخرين للإشراف، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وشهدت شواطئ مدينة جمصة توافد الآلاف من المصطافين رابع أيام عيد الأضحى المبارك من العديد من المحافظات للاستمتاع بجمال الشاطئ وقضاء إجازة العيد.

وقال محمود محمد، أحد أبناء مدينة الدقهلية، إنه اعتاد على قضاء إجازة العيد مع أصدقائه في مدينة جمصة وسط أجواء من الفرح والسرور.

كما أضاف مصطفى السيد، أحد زوار المدينة، أن انخفاض أسعار وتكلفة المصيف بمدينة جمصة من أهم أسباب تفضيله لها وقضاء إجازة العيد بها.

فيما عبرت سارة، من زوار شاطئ جمصة، عن سعادتها بالتطور الجمالي لمدينه جمصة، مؤكدة أنها تقضي وقتًا ممتعًا مع أهلها وسط أجواء من الفرح والسرور في المدينة.

وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة بناءً على تعليمات اللواء عادل برغش رئيس مجلس المدينة.

في سياق آخر، كانت قد شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبدالعظيم، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين، استهدفت مخابز الخبز البلدي بنطاق غرب المنصورة، وذلك للتأكد من مدى التزام المخابز بالموازين وجودة الخبز وإنتاج الحصة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.

ترأست الحملة مى عبدالرازق نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية بحى غرب، والدكتور محمد ناجي الشاذلي مدير الرقابة التموينية، وصلاح ربيع الماظ رئيس الرقابة التموينية، وتمكنت الحملة خلال جولتها التفتيشية من تحرير ٥ محاضر، ما بين محضري مخالفة للموازين المقررة، و٣ محاضر عدم توافر شهادات صحية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الحملات التفتشية على المنشآت التجارية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا للتأكد من توفر مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين، طبقًا للقانون والتعليمات وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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