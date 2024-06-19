الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ظل ارتفاع درجات الحرارة نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف

البشرة
البشرة

يبحث الكثيرون عن نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف خاصة في فصل الصيف تزامنًا مع أشعة الشمس الحارقة، التي تؤدي إلى جفاف الجلد، والتشققات في بعض الأحيان، حيث تحتاج البشرة إلى عناية خاصة خلال فترة فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وخاصة في تلك الأيام.

ويقدم الدستور نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف.

نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف

من أهم طرق العناية بجلدك حمايته من الشمس، يمكن أن يتسبب التعرض للشمس طوال العمر في ظهور تجاعيد، وبقع الشيخوخة وغيرها من المشكلات الجلدية الأخرى كما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

استخدم كريم الوقاية من الشمس. استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) 15 على الأقل. 

كذلك، استخدم كريم الوقاية من الشمس بكثرة وأعد استخدامه كل ساعتين - أو استخدمه أكثر من ذلك إذا كنت تمارس السباحة أو تتعرض للتعرق.

إن التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر ويسهم في ظهور التجاعيد، يُضيِّق التدخين الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية للجلد، ما يقلل من تدفق الدم ويجعل الجلد أكثر شحوبًا، ويستنفد ذلك أيضًا من الجلد الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجلد.

قلل زمن الاستحمام. فالماء السّاخن والاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك، حدّد وقت الاستحمام أو الاغتسال، واستخدم الماء الدافئ بدلًا من الماء الساخن.

رطب البشرة الجافة، إذا كانت بشرتك جافة، فاستخدم مرطبًا يلائم نوع بشرتك؛ للاستعمال اليومي، ضع في اعتبارك مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس.

قد يساعدك النظام الغذائي الصحي على أن تبدو في أفضل حال وتشعر بذلك، تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الشحوم.

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