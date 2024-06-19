الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم كوريا الشمالية: اتفاقية المساعدة المتبادلة مع روسيا أغراضها دفاعية فقط

كيم جونج أون
كيم جونج أون

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن اتفاقية الشراكة مع روسيا رفعت مستوى العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، أن اتفاقية المساعدة المتبادلة مع روسيا أغراضها دفاعية فقط، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر الأقوى في تاريخ البلدين.

وتابع بالقول إن "الاتفاقية بين بيونج يانج وموسكو اتفاقية بنَّاءة، وتعد أساسًا لبناء عالم متعدد الأقطاب"، كما لفت إلى أنه ناقش خلال زيارته السابقة موسكو التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

روسيا كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية إتفاقية الشراكة الاستراتيجية

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