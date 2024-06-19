الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع فى رفح وجميع المناطق بغزة خطير للغاية

رفح
رفح

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الإنساني في مدينة رفح الفلسطينية خطير للغاية على كل المستويات بسبب التصعيد الإسرائيلي.

استهداف لخيام النازحين وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى صباح اليوم

وأوضخ أن هناك استهدافًا لخيام النازحين وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى صباح اليوم، بجانب استهداف العائلات في منازلها في مختلف رفح واستهداف مقومات البنى التحتية في رفح بهدف التدمير الممنهج للحياة في مدينة رفح أسوة بباقي المناطق.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية الاجتياح وعملية القصف ومنع وصول حتى الأطقم الطبية

وأضاف الشوا، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "النيل للأخبار"، أن المناطق الأخرى في غزة تشهد أيضًا تصعيدًا خطيرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة للكارثة الإنسانية، إذ توجد آلاف الأسر الموجودة في رفح تحت القصف وفي ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة وعدم قدرتهم على الوصول على أبسط الاحتجاجات في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية الاجتياح وعملية القصف ومنع وصول حتى الأطقم الطبية في كثير من الأحيان للجرحى والشهداء للقيام بعملية إخلائهم.


الاحتلال يحرق صالة المغادرين في معبر رفح 

واكد، أن هناك خطورة بالغة في ظل خروج جميع مستشفيات رفع عن الخدمة وإخلائها بشكل كامل من المرضى والجرحى والطواقم الطبية، وهناك تدهور متسارع على مدار اللحظة في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر على معبر رفح وقام بإحراق صالة المغادرين في المعبر بما يعني أن الاحتلال ماضٍ في فصل قطاع غزة على العالم الخارجي وكذلك تعميق الأزمة الإنسانية في ظل القيود التي يفرضها على دخول المساعدات الإنسانية حتى من خلال معبر كرم أبو سالم الذي يذيع أنه يقوم بإدخال المساعدات من خلاله.

مينة رفح التصعيد الإسرائيلي خيام النازحين النيل للأخبار غزة الاحتلال معبر رفح

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