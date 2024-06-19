لجنة التحقيق المعنية بالأراضى الفلسطينية: إسرائيل مسئولة عن جرائم حرب وضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان

قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، إن السلطات الإسرائيلية مسئولة عن جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

عدد الضحايا المدنيين والدمار الهائل للبنية التحتية نتيجة سياسة مقصودة تنتهجها إسرائيل

وأشارت المتحدثة أن عدد الضحايا المدنيين في غزة والدمار الهائل للبنية التحتية نتيجة سياسة مقصودة تنتهجها إسرائيل، مختتمة حديثها قائلة: "خلصنا إلى أن إسرائيل مسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".



إسرائيل مسئولة عن عمليات القتل وتهجير القرى والتجويع والعنف ضد الفلسطينيين

وتابعت المسئولة، في تصريح لها، أن إسرائيل مسئولة عن عمليات القتل وتهجير القرى والتجويع والعنف ضد الفلسطينيين، موضحة أن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، كما أنها منعت وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمته أداة للحرب.

