الصحة الفلسطينية: 24 شهيدًا إثر 3 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37396 شهيدًا و85523 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل بسببها للمستشفيات 24 شهيدًا و71 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مصر تنفي الموافقة على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة

وكان قد نفى مصدر رفيع المستوى، لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، ما تردد من قبل بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة.

وفي منتصف الشهر الماضي، أكد المصدر أن إسرائيل هي المسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة، وتتحمل المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة.

وكان مصدر مسئول أكد، في وقتٍ سابقٍ، أن إسرائيل هي مَن تُحاصر قطاع غزة، وتعوق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

وأضاف المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمنفذ رفح الفلسطيني، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك.

وأوضح أن إسرائيل لديها عدد من المعابر البرية مع قطاع غزة، يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها.