رئيس مركز ومدينة ميت غمر يكشف سبب غرق ضريح الشيخ الشعراوى

تعرض ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، في قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، لعملية غرق مفاجئة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك إثر تسرب مياه الصرف الصحي إليه.

ويعود سبب التسرب إلى توقف محطة الصرف الصحي في القرية، مما أدى إلى تراكم المياه وارتفاعها لأكثر من 8 سم داخل الضريح.

وفوجئ زوار الضريح بانتشار المياه بشكل مفاجئ، وعلى الفور، تدخل العمال والمواطنون لنزح المياه من داخل الضريح، وتمكنوا من السيطرة على الموقف دون وقوع أي أضرار.

وتم إبلاغ المسؤولين المعنيين بالحادث، وجار العمل على إصلاح محطة الصرف الصحي لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.

تعطل مفاجئ

من جهته، قال أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر إن سبب غرق ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى ومقابر ميت غمر هو تعطل مفاجئ فى ماكينة رفع الصرف الصحى ما ادى الى غرق المقابر.

وأكد رئيس ميت غمر أنه تم استبدال الماكينة المعطلة بأخرى جديدة وإضافة عدد ٢ ماكينة رفع احتياطى حتى لا يتكرر ما حدث مره أخرى.

و أشار عثمان إلى أن المعدات وسيارة شفط المياه تعمل الآن على شفط المياه وإعادة الضريح على ما كان عليه.

غرق المقابر

غرق المقابر

غرق المقابر

غرق المقابر