تخطت مليون زائر.. "إكسترا نيوز" ترصد الاحتفال برابع أيام عيد الأضحى من القناطر الخيرية

رصد أحمد نبيل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، مظاهر الاحتفال برابع أيام العيد الأضحى المبارك في القناطر الخيرية.

عدد زائري القناطر الخيرية بأماكنها المختلفة تخطى حاجز المليون زائر

وقال مراسل الفضائية "إكسترا نيوز"، خلال تغطية حية، إن مساء أمس جاءت الإحصائيات بأن عدد زائري القناطر الخيرية بأماكنها المختلفة تخطى حاجز المليون زائر، ويعكس ذلك أن القناطر موروث قديم يتجدد كل عام.

وأوضح مراسل الفضائية، أن المليون زائر تستطيع القناطر الخيرية أن تستوعبهم، وذلك استنادًا إلى نحو 500 من الأفدنة التي تتنوع بين مساحات خضراء وأنشطة وفعاليات، ما جعل الفرصة سانحة أمام الزائرين من الفئات العمرية المختلفة، لزيارة القناطر والاستمتاع بالأجواء.