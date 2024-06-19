الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للطيران" تسير 12 رحلة جوية لعودة الحجاج.. غدًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت شركة مصر للطيران، إنها تسير غدًا الخميس، 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن، بواقع 11 رحلة بخط سير جدة- القاهرة و1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة؛ وذلك لعودة حجاج بعثة وزارات: "الداخلية"، "العدل"، "السياحة"، "الطيران المدني"، و"تضامن الجيزة"، وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والإسكندرية، وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وتبدأ شركة "مصر للطيران" جسرها الجوي اليوم الأربعاء؛ لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة- القاهرة و1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

مع استعدادات خاصة.. "مصر للطيران" تبدأ جسرها الجوى لعودة الحجاج

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انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية "مصر للطيران" ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهي مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

مناسك الحج مصر للطيران الحجاج 12 رحلة لنقل الحجاج الأراضي المقدسة

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